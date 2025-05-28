Хабаровский край лидирует в РФ по привлечению инвестиций и росту производства

Заместитель председателя правительства и полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев в ходе рабочей поездки в Хабаровский край объявил регион лидером в России по ряду экономических направлений, сообщила пресс-служба правительства РФ.

«Хабаровский край сегодня лидирует не только на Дальнем Востоке, но и в Российской Федерации по вопросам развития экономики, по привлечению инвестиций и росту объемов производства… Необходимо обеспечить инвестиционные проекты электроэнергией. При этом убедиться, что инвестиционный проект будет реализован. Сейчас такая сборка планов реализации инвестпроектов и создания энергетических объектов ведется с участием Минэнерго, Минвостокразвития, Минэкономразвития», — приводятся в сообщении слова полпреда.

В 2024 году валовый региональный продукт (ВРП) оценочно вырос к предыдущему году на 3,2%, до 1,4 трлн руб. Промпроизводство в прошлом году выросло к 2023 году на 5,5%, а в первом квартале 2025 года — на 16% к аналогичному периоду прошлого года. Инвестиции в основной капитал в 2024 году выросли на 32,5%.

Доходы консолидированного бюджета Хабаровского края в 2024 году увеличились на 16%, до 225,9 млрд руб. Собственные доходы региона выросли на 19,7%, до 185,7 млрд руб. По итогам первого квартала 2025 года рост доходов бюджета составил 17,3% к аналогичному периоду прошлого года.

Эрнест Филипповский, Хабаровск