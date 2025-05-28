Число подписчиков Telegram Premium выросло до 15 млн

Основатель Telegram Павел Дуров объявил, что число пользователей мессенджера с Premium-подпиской выросло до 15 млн человек.

«Число удвоилось всего за один год. Спасибо, что перешли на Premium!»,— написал Павел Дуров.

По данным основателя Telegram, в 2024 году количество пользователей Premium-подписки утроилось, превысив 12 миллионов. Общий доход Telegram в 2024 году превысил 1 миллиард долларов. За 2023 год число подписчиков Telegram Premium выросло в четыре раза.