Dongfeng Motor дебютирует на выставке COMvex 2025

27 мая в Москве торжественно открылась международная выставка коммерческого транспорта COMvex 2025. Один из крупнейших автопроизводителей Китая — компания Dongfeng Motor — представила широкий спектр грузовиков и компонентов, продемонстрировав стратегические амбиции по расширению на глобальном рынке. Под лозунгом «Соединяя Евразию — стимулируя процветание», Dongfeng делает акцент на инновационных технологиях и локализованных решениях для России и всего евразийского региона, поддерживая инициативу «Один пояс, один путь» и внося вклад в развитие сектора коммерческого транспорта.

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Углубление локализации

С момента основания совместного предприятия Dongfeng Commercial Vehicle Co., Ltd. с Volvo Group в 2015 году, компания закрепила лидерские позиции в сегменте средне- и крупнотоннажных грузовиков, активно развивая как традиционные, так и новые технологии. Dongfeng Trucks зарекомендовал себя как один из ведущих китайских брендов, известный высоким качеством продукции, инженерной экспертизой и комплексными решениями.

Dongfeng стал одним из первых китайских автопроизводителей, открывших дочернюю компанию в России — Dongfeng Motor RUS Co., Ltd. — в 2011 году. За 14 лет фирменная торговая сеть увеличилась до более чем 180 точек продаж.

Как отмечают в компании, стратегия "Be Global, For Local" («Будь глобальным, действуй локально») вышла на новый уровень: внедрена интегрированная маркетинговая система «четыре в одном», объединяющая центр продаж, обучения, сервиса и комплексных услуг. Она охватывает ключевые бизнес-процессы — от развития рынка и планирования продукции до брендинга, расширения сети, маркетинга, послепродажного обслуживания и проектов CKD.

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Учитывая суровые климатические условия России, сложные дороги и запросы клиентов, в 2025 году Dongfeng планирует представить различные модели: седельные тягачи, строительную технику, грузовики и специализированные автомобили. Это расширит продуктовую линейку и предоставит клиентам больше выбора в таких отраслях, как логистика и инфраструктурное строительство. Повышая транспортную эффективность на евразийских маршрутах, компания стимулирует региональное экономическое сотрудничество. Dongfeng ускоряет реализацию локализованного проекта KD и рассчитывает выйти на серийное производство к началу 2026 года.

В рамках развития дилерской сети Dongfeng сосредоточится на повышении качества обслуживания и брендинге точек продаж, рассказали в компании. Уже более 180 дилерских центров охватывают 61 город России, обеспечивая 95%-ное покрытие в ключевых регионах. В будущем Dongfeng продолжит улучшать сервис субдилеров, повышая удовлетворенность клиентов. В перспективе компания намерена развивать послепродажное обслуживание, открыв 58 стандартных сервисных центров, 2 центра запасных частей и 58 складов запасных частей, а также улучшит контроль качества для субдилеров, чтобы повысить удовлетворенность клиентов.

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Премьера в России: новые стандарты технологического лидерства

Генеральный директор коммерческого подразделения Dongfeng Motor Чжан Сяофань и заместитель управляющего директора China Dongfeng Motor Industry Imp. & Exp. Co., Ltd. Ян Тао представили на выставке новинки — DONGFENG KR PRO и DONGFENG GX PRO. Расширяя продуктовую линейку, Dongfeng предлагает российским клиентам современные и конкурентоспособные решения.

По мнению специалистов отрасли, DONGFENG KR PRO — один из ключевых экспонатов, который привлекает внимание выдающимся характеристикам. Он обеспечивает высокую мощность при низком расходе топлива, а современные системы стабилизации и предупреждения о сходе с полосы (LDWS) повышают безопасность. Универсальность конструкции позволяет быстро адаптировать кузов под рефрижератор, опасные грузы или экспресс-доставку, что делает его интересным решением для разнообразных условий эксплуатации в России.

Серия G считается вершиной инженерной мысли Dongfeng в области тяжёлого коммерческого транспорта. Модель DONGFENG GX — номинант на премию «Грузовик года 2024» в России. GX PRO — это логистический флагман, сочетающий надёжность, мощность, эффективность, безопасность, интеллектуальные функции и комфорт, отмечают разработчики. Модель адаптирована под климат и дороги России и Центральной Азии: усиленная защита от холода, коррозии и загрязнений, в ней сделано более 200 улучшений конструкции. GX PRO также оснащен высококлассной интегрированной трансмиссией: европейским двигателем премиум-класса, автоматической коробкой передач и задним мостом, обеспечивающими хорошую производительность. Передовые производственные процессы, легкие материалы и многочисленные интеллектуальные системы безопасности гарантируют спокойное вождение.

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Сотрудничество ради общего процветания

На выставке российские партнёры Dongfeng продемонстрировали успехи совместной работы и выразили высокую оценку качеству техники и послепродажного обслуживания.

Dongfeng усиливает локальное присутствие в рамках инициативы «Один пояс, один путь». Участвуя в различных выставках — от 8-й Китайско-Евразийской до MIMS Automobility Moscow — компания активно сотрудничает с партнёрами для создания устойчивой экосистемы коммерческого транспорта. Используя R\&D-платформы, Dongfeng предлагает индивидуальные решения для Центральной Азии и Европы. Интеграция в систему TIR способствует развитию трансграничной логистики, снижая издержки и повышая стандартизацию.

«Всё строится на доверии» — этот принцип остается в основе стратегии Dongfeng, укрепляющей сотрудничество и вносящей вклад в экономическое развитие Евразии, подчеркивают в компании.

О компании

Dongfeng Motor – один из крупнейших автопроизводителей Китая с более чем 50-летней историей, специализирующийся на выпуске коммерческих и легковых автомобилей. Компания активно развивает международное присутствие и с 2011 года успешно работает на российском рынке через дочернюю структуру Dongfeng Motor RUS. Продукция Dongfeng отличается высоким качеством, надежностью и адаптацией к местным условиям эксплуатации. Благодаря широкому модельному ряду и разветвлённой сервисной сети, бренд укрепляет позиции в ключевых регионах России и Евразии.

Официальный сайт Dongfeng в России

ООО "РМА ГРУПП", ИНН 3664253237