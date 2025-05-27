Совет директоров «Юнипро» рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2024 год

Совет директоров ПАО «Юнипро» рекомендовал не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям по итогам 2024 года. Об этом говорится в решении руководства компании. Накопленную прибыль «Юнипро» намерено распределить на инвестиции и развитие.

Заседание совета директоров компании состоялось 26 мая. На 30 июня назначено проведение годового заочного голосования для принятия решений собранием акционеров. По итогам 2023 года акционеры «Юнипро» также решили не выплачивать дивиденды. Тогда чистая прибыль компании составляла 21,47 млрд руб. Кроме того, «Юнипро» не выплачивало дивиденды за 2021 и 2022 годы.

ПАО «Юнипро» — один из лидеров по производству тепловой энергии в России. В ведомстве компании находятся пять тепловых электростанций общей мощностью 11,3 тыс. МВт — Сургутская ГРЭС-2, Березовская ГРЭС, Шатурская ГРЭС, Смоленская ГРЭС и Яйвинская ГРЭС. Производство электроэнергии в 2024 году достигло 56,7 млрд кВт*ч, теплоэнергии — 1,9 тыс. Гкал.