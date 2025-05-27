В Петербурге 73% жителей пока не определились с датой и направлением для отпуска

Сходить в отпуск с начала этого года уже успели 19% жителей Петербурга. В то же время 73% горожан еще только выбирают даты и направления для отдыха, а 8% идти в отпуск вообще не намерены. Такими данными по итогам совместного исследования с «Ъ-СПб» поделились аналитики платформы онлайн-рекрутинга hh.ru и сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Согласно опросу, самыми популярными месяцами для отдыха в 2025 году у петербуржцев стали август (52%) и июль (44%). Также высокую долю занимает сентябрь (39%) — отдых в этом месяце выбирают те, кто предпочитает бархатный сезон, когда туристов на популярных курортах становится меньше, а цены на отдых снижаются. Примечательно, что по числу голосов сентябрь даже обогнал июнь: 39% респондентов против 29%.

Среди российских направлений, где петербуржцы чаще всего бронируют размещение на лето, лидируют Краснодарский край, Калининградская область и Алтайский край. Топ среди зарубежных направлений составляют Турция, Италия, Беларусь, а также Абхазия, Таиланд, Китай и Вьетнам.

При этом лидирующим форматом отдыха в отпуске по результатам опроса стал пляжный — его выбирают больше половины опрошенных жителей Петербурга (52%). На втором месте — активные виды (походы, велотуры, горные экскурсии), за них проголосовали 49% респондентов. Замыкает тройку лидеров отдых в спа-отелях и санаторных курортах — их предпочитает каждый третий петербуржец (32%). Следом идут экскурсионные туры и отдых дома или на даче (по 26%).

Ранее «Ъ-СПб» писал, что согласно результатам исследования сервиса «Яндекс Путешествия», последний месяц лета жители Санкт-Петербурга намерены провести на юге России.

Андрей Цедрик