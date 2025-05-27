Полицейский из Кировска вместе с тремя мигрантами легализовали 27 мигрантов в РФ

Следователи Кировска возбудили уголовные дела по факту организации нелегальной миграции, совершенной группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения, сообщает пресс-служба СУ СК России по Ленобласти 27 мая.

В состав банды входили три уроженца ближнего зарубежья и сотрудник ОМВД по Кировскому району 47-го региона. Они нелегально поставили на миграционный учет не менее 27 человек.

Правоохранители пришли с обысками на рабочее место полицейского, а также по местам проживания всех фигурантов дела. На данный момент все участники группы задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ, в ближайшее время им предъявят обвинение.

Следствие будет ходатайствовать в суде об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас продолжают устанавливать сообщников злоумышленников и другие эпизоды их противоправной деятельности.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что участницу группы, легализовавшей в Петербурге 150 тысяч мигрантов, осудили на 5 лет.

Андрей Маркелов