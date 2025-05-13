Участницу группы, легализовавшей в Петербурге 150 тыс. мигрантов, осудили на 5 лет

Пять лет в исправительной колонии общего режима проведет Арина Романенко по решению Смольнинского районного суда Санкт-Петербурга. Ее признали виновной в участии в преступном сообществе, легализовавшем свыше 150 тыс. мигрантов.

В качестве организатора группы по уголовному делу проходит экс-президент Федерации смешанного боевого единоборства (ММА) Ленобласти, бывший депутат МО «Колпино» Виктор Данишевский. Романенко же была главой одного из структурных подразделений преступного сообщества, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Фигуранты нелегально организовали пребывание в России 150548 иностранцев через фиктивную постановку на миграционный учет. Треть из них получили патенты, что принесло обвиняемым доход.

«Романенко вину признала, с ней было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет в ИК общего режима со штрафом в размере 500 000 рублей»,— говорится в сообщении пресс-службы. Отбывание наказания отсрочено до достижения ее ребенком 14 лет.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что полиция Петербурга разоблачила банду из Средней Азии, занимавшуюся фиктивными браками.

Татьяна Титаева