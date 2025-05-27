Мэр Новороссийска: реконструкцию Дзержинского необходимо завершить к 1 сентября

Глава Новороссийска поручил завершить реконструкцию участка проспекта Дзержинского (от улицы Южной до улицы Мурата Ахеджака) к 1 сентября 2025 года. Об этом стало известно на аппаратном совещании в городской администрации.

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По информации заместителя главы города Александра Гаврикова, в настоящее время общая готовность объекта составляет 44%, а переустройство инженерных коммуникаций выполнено на 74%. Финансирование проекта обеспечено в полном объеме.

Изначально окончание работ было запланировано на конец ноября, однако глава Новороссийска Андрей Кравченко потребовал ускорить темпы. «Я понимаю, что на Мурата Ахеджака была корректировка проекта, но мы должны ставить перед собой задачу завершить этот объект до конца лета, то есть до 1 сентября», — заявил мэр.

Кравченко поручил своему заместителю лично контролировать ход реконструкции. Согласно проекту, на участке протяженностью 700 метров появится кольцевое движение и выезд на улицу Котанова.

Лия Пацан