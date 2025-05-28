Октябрьскую набережную подведут к мосту

Правительство Санкт-Петербурга утвердило проект планировки и межевания участка от Большого Смоленского моста до улицы Дыбенко для реконструкции Октябрьской набережной, следует из документации на сайте Смольного. Разработкой проекта реконструкции набережной занималась компания Setl Group.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Смоленский мост станет 20-ым разводным мостом в Петербурге. Длина переправы составит 1,6 км, а ширина – 38 метров. За реализацию проекта отвечает АО «Дороги и мосты»

Фото: «Дирекции транспортного строительства» Смоленский мост станет 20-ым разводным мостом в Петербурге. Длина переправы составит 1,6 км, а ширина – 38 метров. За реализацию проекта отвечает АО «Дороги и мосты»

Фото: «Дирекции транспортного строительства»

Реконструкция охватит, согласно документации, 1,5 км — от будущего моста до улицы Дыбенко. Проект выполнят в три этапа. Первая часть работ, которую необходимо выполнить до конца марта 2026 года, включает строительство бокового проезда вдоль четной стороны Октябрьской набережной от Архивной улицы до проектируемой улицы и присоединение новой дороги к уже существующей развязке.

Также на указанном участке набережной планируется расширение дороги до шести полос. На втором и третьем этапах подрядчик должен будет построить боковые проезды и разворотные петли под Октябрьским путепроводом в северном и южном направлениях.

Смоленский мост станет 20-м разводным мостом в Петербурге. Ожидается, что он снизит нагрузку на набережные, соединит плотно населенные районы и предложит дополнительный обход исторического центра. Длина переправы составит 1,6 км, а ширина — 38 м. За реализацию проекта отвечает АО «Дороги и мосты», а стоимость работ оценивают в 40 млрд рублей.

Стоимость работ и сроки выбора подрядчика пока не называются, но, как сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры города (КРТИ), финансирование проекта выполнят из бюджета Петербурга в рамках строительства Большого Смоленского моста и Дальневосточной развязки. В Setl Group указали, что компания выступает разработчиком проекта, однако при реконструкции следующих частей магистрали они собираются рассмотреть возможность участия в строительстве. На данный момент девелопер выступает инвестором возведения Большого Смоленского моста, доля участия не называется.

В прошлом году, как следует из документов адресной инвестиционной программы, на проект Большого Смоленского моста потратили почти 18 млрд рублей, однако на этот год заложены только 2,1 млрд рублей, чуть больше — на 2026 год (4,3 млрд рублей), а на 2027 год — около 11 млрд рублей.

Недавно Setl Group получила разрешение до февраля 2028 года на возведение двух многоэтажек возле будущей развязки Большого Смоленского моста с Октябрьской набережной, документ об этом опубликован на сайте Госстройнадзора. Площадь участка на бывшей территории завода «Пигмент» (Октябрьская набережная, 38.— «Ъ-СПб») составит 53 тыс. кв. м, на территории девелопер собирается построить здания общей площадью 160 тыс. кв. м.

Опрошенные эксперты предполагают, что разрешение на строительство застройщик мог получить в обмен на помощь в реконструкции Октябрьской набережной.

На данный момент ситуация с дорогами в Невском районе, как говорит транспортный аналитик Владислав Булгаков, остается одной из худших в Петербурге. По мнению гендиректора Ассоциации предприятий дорожного комплекса Юрия Агафонова, жилой квартал на Октябрьской набережной гораздо больше, чем построенная для района дорожная развязка, из-за чего в часы пик возникает транспортный коллапс.

Тем самым модернизация магистрали при участии строительной компании — выгодный союз для города и девелопера, сходятся аналитики. К тому же это не первый подобный проект у Setl Group: до этого компания занималась Комендантским проспектом, где построила участок дороги со светофорами, разметкой, знаками и велодорожками, потратив почти 1 млрд рублей.

Стефания Барченкова