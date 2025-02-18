Власти Воронежа хотят оштрафовать Антона Евсеева за нереставрацию дома Вагнера

Управление имущественных и земельных отношений администрации Воронежа подало в арбитражный суд региона иск к местному девелоперу Антону Евсееву. Согласно картотеке арбитражных дел, размер требований составляет 507,8 тыс. руб. Заявление пока не принято к производству.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Так Дом Вагнера выглядел в 2020 году

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Так Дом Вагнера выглядел в 2020 году

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В мэрии облцентра «Ъ-Черноземье» пояснили, что управление пытается через суд взыскать с господина Евсеева штраф за «не выполнение условий договора содержания объекта культурного наследия (ОКН)». По данным «Ъ-Черноземье», речь идет о Доме агронома Вагнера на улице Никитинская, 45, который предприниматель выкупил в 2018 году за 10,1 млн руб.

Летом 2021 года второй этаж ОКН был демонтирован. Прокуратура региона провела проверку и заявила о неправомерном сносе и утрате исторической ценности Дома Вагнера. Ведомство выявило «ненадлежащее и несвоевременное» исполнение контрольно-надзорных функций в региональном управлении по охране ОКН.

В сентябре 2021-го управление отменило разрешение на строительство (реставрацию и приспособление для современного использования) в отношении Дома Вагнера. Оно было выдано в начале года и действовало бы до октября 2023-го. Такое решение было принято из-за отсутствия положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию. Девелопер нарушил порядок прохождения процедуры.

Господин Евсеев обжаловал это решение в арбитражном суде региона в декабре 2021 года. Однако он, а позже апелляционный и кассационный суды не удовлетворили требования истца. Последняя инстанция приняла соответствующее решение в феврале 2023 года. Согласно картотеке арбитражных дел, жалоба в Верховный суд РФ не направлялась.

Антон Евсеев — бизнесмен и девелопер, сын экс-депутата облдумы и председателя совета директоров ГК «Агротех-гарант» Александра Евсеева. По данным Rusprofile, Антон Евсеев владеет долями в 26 действующих компаниях. Среди них — ООО, входящие в ГК «Агротех-гарант», ООО СЗ «АИВ», ООО «Жилой комплекс Шуберский», ООО «Брассери» и ООО «Бар Вода» (ресторанный бизнес), ООО «ПИК» (деятельность управляющих компаний) и другие. Выручка всех компаний, которыми частично владеет господин Евсеев, в 2024 году составила 384 млн руб., совокупная чистая прибыль — 134 млн руб.

Алина Морозова