В ограблении курьера со 127 млн руб. в Москве заподозрили выходцев из Чечни

«Ъ» стали известны подробности задержания двух мужчин, избивших курьера в «Москва-Сити» и укравших чемодан со 127 млн руб. Ими оказались уроженцы чеченских сел Ачхой-Мартан и Керла-Юрт. Один из них снимал квартиру в ЖК «Марьино Град», второй — на Нововатутинской улице в районе Троицк. После нападения злоумышленники скрылись на такси.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Крупнейший в истории «Москва-Сити» грабеж произошел вечером 25 мая. Потерпевший рассказал, что забрал чемодан в башне «Империя» и вызвал такси, чтобы передать деньги заказчику. В это время на него напали подозреваемые, избили, угрожая ножом, и выхватили чемодан. На следующий день мужчин задержали на улице Харлампиева в Пресненском районе Москвы.

Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщала накануне, что в момент задержания злоумышленники пытались оказать сопротивление полицейским. В отношении мужчин возбудили уголовное дело о грабеже (ст. 161 УК), им грозит до 12 лет колонии.

Никита Черненко