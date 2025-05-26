МВД подтвердило задержание грабителей, отобравших у курьера 127 млн рублей

МВД подтвердило задержание двоих подозреваемых в нападении на курьера в «Москва-Сити», перевозившего крупную сумму денег. В отношении мужчин 1993 и 1997 годов рождения возбуждено уголовное дело о грабеже.

«В момент задержания мужчины попытались оказать физическое сопротивление, в связи с чем сотрудником полиции были произведены предупредительные выстрелы вверх»,— написала официальный представитель МВД Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Происшествие случилось у одного из высотных зданий на улице Пресненский Вал в «Москва-Сити». По версии следствия, двое подозреваемых подошли к курьеру, ожидающему такси, несколько раз ударили его и вырвали из рук чемодан с деньгами. ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы писал, что сумма украденных средств составила 127 млн руб. Подозреваемым грозит до 12 лет тюрьмы по делу о грабеже (ст. 161 УК РФ).

Екатерина Отрашкевич