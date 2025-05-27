«Газпром промгаз» разработает топливно-энергетический баланс Ленобласти до 2035 года

АО «Газпром промгаз» стало победителем конкурса по актуализации прогнозного топливно-энергетического баланса (ТЭБ) Ленинградской области на пятилетний период с оценкой до 2035 года. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Целью данной работы является оценка развития газовой инфраструктуры 47-го региона и прогнозирование масштабов потребности в природном газе. На основе полученных данных будет разработана программа газификации для жилищно-коммунального хозяйства, промышленных центров и других объектов на территории области.

ТЭБ региона будет составлен с учетом цен на газ и уровня межтопливной конкуренции. Также специалисты компании проанализируют степень потребности в газоснабжении для всех категорий потребителей в будущем.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что «Газпром промгаз» занял 1,4 тыс. кв. метров в БЦ у Исаакиевского собора.

Дарья Астанина