Теннисист Даниил Медведев не сумел пробиться во второй круг Roland Garros

Российский теннисист Даниил Медведев в матче первого круга Открытого чемпионата Франции (Roland Garros) проиграл англичанину Кэмерону Норри и завершил выступление на турнире.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Даниил Медведев

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters Даниил Медведев

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Медведев уступил в первых двух сетах, однако сумел сравнять счет. Решающая пятая партия завершилась победой Норри. Теннисисты провели на корте 3 часа 52 минуты. Итоговый счет встречи — 7:5, 6:3, 4:6, 1:6, 7:5. Даниил Медведев занимает 11-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов, Кэмерон Норри располагается на 81-й строчке.

В следующем круге англичанин сыграет со 144-й ракеткой мира аргентинцем Федерико Агустином Гомесом, который оказался сильнее представителя США Александра Ковачевича (76).

Roland Garros — грунтовый турнир Большого шлема с общим призовым фондом €56,3 млн. Он проходит с 25 мая по 8 июня. Действующим победителем в мужском одиночном разряде является испанский спортсмен Карлос Алькарас.

Таисия Орлова