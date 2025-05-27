В Самарской области в апреле годовая инфляция составила 11,20%

В Самарской области в апреле текущего года цены выросли на 0,61% по сравнению с мартом. Годовая инфляция немного снизилась и составила 11,20%, это выше, чем в среднем по стране (10,23%). Соответствующие данные приводит самарское отделение Банка России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Больше всего цены в апреле выросли на продовольствие — 0,92% к марту, 14,53% за 12 месяцев. Подорожали овощи борщевого набора: свекла, капуста, картофель и морковь. Выросли цены на рыбные продукты (23,41% за год).

Цены на непродовольственные товары выросли на 0,40% к марту и на 6,94% за год. Заметнее всего подорожали печатные издания и медицинские товары. Основной причин является увеличение издержек производителей на закупку материалов, обслуживание оборудования, оплату труда и логистику на протяжении нескольких месяцев. Накопленный за 12 месяцев прирост цен на печатные издания достиг 18,33%, а на медицинские товары —14,28%. Подорожало моторное топливо (12,53% за год). В апреле подешевели телевизоры и персональные компьютеры из-за снижения интереса покупателей к технике. целом за год телевизоры снизились в цене на 0,38%, а планшеты подорожали на 4,03%.

Меньше всего подорожали услуги (0,38% к марту и 11,74% за 12 месяцев). Заметно выросли цены на санаторно-оздоровительные услуги. Подорожали образовательные услуги. За год услуги дошкольного воспитания подорожали на 11,06%. Подешевел отдых за рубежом (ОАЭ и некоторые страны Юго-Восточной Азии) — 3,42% за год. Также в опубликованных данных указывается, что снизились цены на коммунальные услуги. Стоимость услуги по вывозу твердых коммунальных отходов (ТКО) уменьшилась на 11,23% в апреле. За год цены на коммунальные услуги выросли меньше (9,27%), чем в среднем на все услуги.

Руфия Кутляева