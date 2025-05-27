Главного бухгалтера кстовской больницы осудили за мошенничество и взяточничество

Кстовский городской суд признал бывшего главного бухгалтера центральной районной больницы Наталию Гусарову виновной в мошенничестве по ч. 3 ст. 159 УК РФ и получении взятки в крупном размере по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ. Ее оштрафовали на 2,5 млн руб., сообщили в СУ СКР по Нижегородской области.

Главбуха арестовали в феврале 2024 года. В суде установлено, что с января 2022 по ноябрь 2023 года Кстовская ЦРБ заключила с индивидуальным предпринимателем договоры по транспортировке пациентов на гемодиализ. Часть средств главбух в сговоре с перевозчиком похитила, составив подложные документы. Сумма ущерба превысила 260 тыс. руб.

Кроме того, подрядчик ежемесячно перечислял фигурантке 10% от суммы, которую он получал за перевозку больных. Общий размер взятки составил 600 тыс. руб.

Уголовное дело в отношении предпринимателя, обвиняемого в мошенничестве, рассматривается отдельно.

Елена Ковалева