Путин раскритиковал «предложение руки и сердца» через «Госуслуги»

Президент Владимир Путин раскритиковал молодых людей, которые делают предложение руки и сердца через портал «Госуслуг». По мнению президента, делать это нужно лично — «глядя друг другу в глаза».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Знаете, на что я обратил внимание? На предложение руки и сердца через "Госуслуги". Наверное, для того, чтобы время сэкономить, это неплохо. Но вообще-то, все-таки, такие вещи лучше делать лично, глядя друг другу в глаза и испытывая определенные эмоции»,— сказал Владимир Путин на заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей».

В июле 2024 года Минцифры отчитывалось, что с начала года на «Госуслугах» было подано 337 тыс. заявлений о заключении брака. В 2023 году онлайн было подано 86% заявлений.

Полина Мотызлевская