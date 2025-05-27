Глава региона поручил усилить взаимодействие служб для поиска пропавшего ребенка

Глава Кизеловского округа Андрей Родыгин доложил на совете глав муниципальных образований о ходе поисков шестилетнего Марка Аглиуллина. Напомним, 25 мая ребенок ушел из своей квартиры в Кизеле, с тех пор о его местонахождении ничего не известно. По данному факту СУ СКР по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по признакам убийства малолетнего.

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По словам господина Родыгина, поиску привлечены свыше 230 человек, в том числе силовики и добровольцы из соседних территорий. Губернатор Дмитрий Махонин поручил заместителю председателя правительства Александру Борисову усилить взаимодействие всех служб и привлечь при необходимости дополнительные силы.