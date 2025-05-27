Бывший заместитель Ивана Пивкина не смог присутствовать в суде по делу экс-чиновника

Бывшего врио замминистра транспорта и автомобильных дорог Александра Николаева не доставили в Октябрьский районный суд Самары на заседание по делу обвиняемого в превышении должностных полномочий (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ) бывшего министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Ивана Пивкина. Как пояснили суду в исправительном учреждении, где содержится в настоящее время Александр Николаев, в отношении него проводятся следственные действия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В ноябре 2024 года Волжский районный суд Самарской области вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего врио замминистра транспорта и автомобильных дорог региона Александра Николаева. Экс-чиновник был признан виновным по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) и приговорен к пяти годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 4,5 млн руб.

Суд установил, в период с мая 2021 года по январь 2022 года бывший сотрудник регионального минстроя получил от представителя коммерческой организации в качестве взятки строительные материалы и услуги стоимостью более 1,5 млн руб. для обустройства земельного участка в Волжском районе, оформленного на сына, но находящегося в его фактическом пользовании. По данным надзорного ведомства, за это Александр Николаев предоставлял сведения о планируемых государственных контрактах по ремонту и строительству автомобильных дорог и проектно-сметную документацию по рентабельным договорам. Экс-чиновник ранее признал свою вину и написал явку с повинной.

Андрей Сазонов