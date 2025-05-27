Рестораны, кафе, бары и кофейни обустраивают столики на улице. Аномально жаркий конец мая увеличил спрос на летние веранды в Москве. По данным сервиса «Яндекс Карты», 20% кафе и ресторанов в Москве имеют летнюю веранду. В топ-5 районов по количеству заведений с верандой входят Тверской, Пресненский, Басманный, а также Хамовники и Замоскворечье, сообщало Агентство городских новостей «Москва». Опрошенные “Ъ FM” эксперты говорят об увеличении потока гостей в летние месяцы почти на треть.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Столики на открытом воздухе рестораторы призывают бронировать заранее, за это обещают специальное меню и сезонную барную карту. Правда, во многих случаях отдых регламентируется по времени. “Ъ FM” поговорил об этом с владельцами и представителями заведений:

Ресторан Blanc: «Столы лучше бронировать за неделю. Ограничение по времени обычно составляет два часа, чтобы была возможность разместить как можно большее количество людей. Обновилась коктейльная карта: как безалкогольные, так и алкогольные коктейли, лимонады. Как правило, летом больше хочется чего-то освежающего». Ресторан «Казбек»: «В закрытой части террасы столики бронируются с депозитом. На открытой части столы не бронируются, а гости располагаются в порядке живой очереди из-за переменчивости погодных условий, чтобы мы могли всегда пересадить их внутрь». Ресторан Modus: «Летом гости предпочитают более легкие свежие позиции: холодные супы, тартары, севиче, салаты. Окрошка и огуречный гаспачо у нас всегда актуальны. Позже у нас появится сезонное меню лисичек и, конечно же, паэлья которую мы готовим в хорошую погоду на веранде на виду у всех гостей». Ресторан «Горыныч»: «Больше зелени, более легкой еды, свежей — сезон. Когда жарко, гости не едят тяжелую пищу. Поэтому, наверное, предпочтения меняются, в зависимости от сезона. Вот сейчас я стою на рынке, смотрю на черешню за 2,5 тыс. руб. и думаю, что сезон еще не начался».

Сезон работы летних веранд в столице начался в апреле и продлится до ноября. В городскую схему размещения на 2025 год включено свыше 4 тыс. сезонных объектов, сообщали в мэрии.

Средний чек в общепите в Москве за январь-март 2025 вырос на 12% по сравнению с 2024 годом, и составил суть более 1,5 тыс. руб., подсчитал сервис «Платформа ОФД». Число покупок за тот же период выросло на 3%, а денежный оборот — на 15%.

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Юлия Савина