Суд признал банкротом строительную компанию экс-депутата Новороссийска

Арбитражный суд Краснодарского края признал банкротом ООО «Специализированный застройщик "Вита Строй Девелопмент"», принадлежащее экс-депутату Новороссийска Георгию Середину, с задолженностью перед кредиторами в размере 50 млн руб. Фирма выступала застройщиком трех жилых комплексов в городе-герое: «Красина», «Парковый» и «Семейный». Инициатором банкротства стала инспекция Федеральной налоговой службы России города, пишет «Ъ-Новороссийск».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Южного окружного военного суда Фото: Пресс-служба Южного окружного военного суда

Среди кредиторов компании числятся семь физических лиц, ПАО «Россети Кубань» и другие организации. Конкурсное производство в отношении застройщика открыто на шесть месяцев — до 17 ноября 2025 года. Конкурсным управляющим назначена Елена Ляшенко.

«Оснований полагать, что задолженность будет погашена должником, не имеется. Возможность реализации мероприятий по восстановлению платежеспособности должника материалами дела не подтверждена»,— говорится в решении суда.

Георгий Середин возглавлял комитет по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и градостроительной политики в городской думе Новороссийска. Он сложил депутатские полномочия по собственному желанию в конце 2022 года. По данным СМИ, это решение связано с уголовным делом, возбужденным по поручению главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Расследование касалось непригодных для проживания квартир, которые предоставили сиротам в ЖК «Парковый», построенном компанией «Вита Строй Девелопмент».

Алина Зорина