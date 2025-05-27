Банкротный девелопмент

ООО «СЗ “Вита Строй Девелопмент”», учрежденное бывшим депутатом гордумы Новороссийска Георгием Серединым, признано банкротом по иску налоговой инспекции. Задолженность перед кредиторами составляет 50 млн руб. Юристы считают, что признание застройщика банкротом — это результат целого комплекса факторов, один из которых — внесение ЖК «Красина» в реестр проблемных объектов, и строительство ЖК «Парковый», где выявлены многочисленные нарушения, включая непригодные для проживания квартиры для детей-сирот.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Харсеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Харсеев, Коммерсантъ

Арбитражный суд Краснодарского края признал несостоятельным ООО «Специализированный застройщик “Вита Строй Девелопмент”». Информация об этом размещена в картотеке арбитражных дел. Компания является застройщиком ЖК «Красина», ЖК «Парковый», ЖК «Семейный» в Новороссийске.

С иском о несостоятельности в суд обратилась Инспекция Федеральной налоговой службы России по городу Новороссийску. В числе кредиторов также заявлены семь частных лиц, ПАО «Россети Кубань» и др. Сумма кредиторской задолженности составляет 50 млн руб. Конкурсное производство в отношении СЗ «Вита Строй Девелопмент» открыто на шесть месяцев, до 17 ноября 2025 года. Конкурсным управляющим утверждена Елена Ляшенко.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Специализированный застройщик "Вита Строй Девелопмент"» зарегистрировано в 2019 году в Новороссийске. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Учредитель — бывший депутат гордумы Новороссийска Георгий Середин (100% УК). Выручка компании за 2023 год — 2,5 млрд руб., прибыль — 597,7 млн руб. Георгий Середин — экс-депутат гордумы Новороссийска (был председателем комитета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и градостроительной политики). Господин Середин сложил депутатские полномочия по собственному желанию в конце 2022 года. СМИ связывают решение с уголовным делом, которое возбудили по поручению главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина из-за непригодных для жизни квартир, которые выдали сиротам в ЖК «Парковый». Жилой комплекс построило ООО «Специализированный застройщик "Вита Строй Девелопмент"».

«Исходя из анализа деятельности предприятия, проведенного временным управляющим, оснований полагать, что задолженность будет погашена должником, не имеется. Возможность реализации мероприятий по восстановлению платежеспособности должника материалами дела не подтверждена, в связи с чем основания для введения в отношении должника финансового оздоровления и внешнего управления отсутствуют»,— говорится в решении суда.

Управляющий партнер Экспертной группы Veta Илья Жарский обращает внимание, что СЗ «Вита Строй Девелопмент» еще в 2022 году был внесен в федеральный реестр проблемных объектов, на тот момент было зарегистрировано порядка 1326 договоров долевого участия. «Это указывает на то, что проблемы у застройщика начались задолго до официального признания банкротом. Также можно обратить внимание и на ситуацию с долгом: согласно судебному решению, на дату первого собрания кредиторов задолженность застройщика составляла чуть более 50 млн руб. Такой размер долга, при наличии готовых объектов недвижимости, указывает на серьезные управленческие и финансовые проблемы компании, а наличие миллиардной задолженности в рамках проектного финансирования перед одним из крупных банков свидетельствует о том, что процесс банкротства может быть трудным и затяжным»,— объясняет юрист.

Господин Жарский добавляет, что, вероятнее всего, конкурсный управляющий будет заинтересован в скорейшей реализации готового имущества для погашения долгов застройщика, этого требует от него действующее законодательство.

«Согласно карточке дела, основной кредитор СЗ “Вита Строй Девелопмент” — Инспекция ФНС по городу Новороссийску с требованиями около 13,5 млн руб. Так как реестр требований кредиторов на 40% состоит из налоговой задолженности, а остальные требования являются санкциями за некачественное или несвоевременное строительство, которые не учитываются при определении признаков банкротства (ст. 2 и 4 Закона о банкротстве), если застройщик погасит налоговую недоимку, то его платежеспособность может быть восстановлена в обозримой перспективе. Выплата налоговой задолженности в любом случае в интересах компании — при длительном непогашении руководство может быть привлечено к уголовной ответственности за умышленное уклонение от налоговых обязательств (ст. 199 УК РФ) или к субсидиарной ответственности»,— считает партнер и руководитель практики разрешения споров «Меллинг, Войтишкин и Партнеры» Павел Новиков.

Людмила Налтакян