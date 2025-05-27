Мэрия Уфы реализует проект развития территории 37,8 га в Нижегородке

Администрация Уфы приняла решение о комплексном развитии территории (КРТ) жилой застройки в районе улиц Пушкина, Малой Ахтырской, Правая Белая, Стрелочной, Лесопильной, Гончарной, Чернышевского и Султанова. Соответствующее постановление подписал сити-менеджер Ратмир Мавлиев.

Площадь территории 37,85 га. Большая ее часть занята индивидуальными домами. Реализовать проект КРТ планируется в течение 15 лет с момента заключения договора.

Девелопер будет определен по итогам торгов. Планируется, что в рамках проекта КРТ будут снесены три многоквартирных дома, в числе которых один аварийный, 458 индивидуальных дома, а также гаражи, склады, инфраструктурные и другие объекты. Инвестор сможет построить на участках жилые дома, предельная этажность которых пока не установлена. Объем нового фонда ограничен 400 тыс. кв. м.

Управление комплексного развития территорий администрации должно провести торги на право заключения договора о КРТ.

Наталья Балыкова