В Кукморском районе Татарстана реализуется масштабный инвестиционный проект стоимостью 5 млрд руб — строительство завода полного цикла переработки молока. Об этом сообщает «Татар-информ» со ссылкой на главу Кукморского района Сергея Димитриева, выступавшего на муниципальном часе в Агентстве инвестиционного развития Республики Татарстан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Кукморе запустят производство по глубокой переработке молока за 5 млрд рублей

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ В Кукморе запустят производство по глубокой переработке молока за 5 млрд рублей

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

Подобных заводов сейчас на территории России нет.

Особенностью производства станет технология фракционирования молока, при которой сырье разделяется на базовые компоненты — белки, жиры и другие составляющие. Белковый полуфабрикат планируется поставлять на предприятия пищевой промышленности в другие регионы, а жировая составляющая останется для местного потребления.

По словам господина Димитриева, изначально проект планировался как сырзавод, однако после консультаций с тремя независимыми консалтинговыми компаниями было принято решение изменить концепцию.

«Рынок уже переполнен сырами, а новая продукция такой в России еще нет. Нам интересно то, чего нет и на что есть спрос», — сказал Сергей Димитриев.

Строительство предприятия должно начаться уже летом, а ввод в эксплуатацию запланирован на вторую половину 2026 года.

Основная часть финансирования — кредитные средства под 9% годовых, доля собственных средств инвесторов составит 20%. Значительные затраты требуются на закупку высокотехнологичного оборудования за рубежом.

«Мы долгие годы искали инвестора, потому что рисковый бизнес, окупаемость больше 10 лет», — сообщил глава Кукморского района.

Новый завод сможет перерабатывать 800 тонн молока ежедневно, что существенно превышает текущие объемы переработки в районе (всего 20 тонн).

Артём Дергунов