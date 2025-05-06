Пивовары наломали сухарей

Пивоваренная компания «Балтика» ищет возможность прибрести готовый бизнес по производству снеков. Такая продукция сейчас сохраняет привлекательность для инвесторов из-за своего стабильного спроса. Эксперты считают, что за счет снеков «Балтика» сможет продвинуть основные свои пивные бренды, но сделать это будет непросто из-за высокой конкуренции среди производителей пива.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ

О том, что «Балтика» планирует выйти в новую для себя категорию снеков, рассказали два собеседника “Ъ” на рынке. По словам одного из них, в компании рассматривают возможность приобретения уже готового производства. В «Балтике» на запрос “Ъ” комментарии не предоставили.

«Балтика» — второй производитель пива в России после AB InBev Efes. Компании принадлежат восемь заводов в стране, где разливается пиво под марками «Балтика», Zatecky Gus, «Жигулевское», «Арсенальное», энергетик Flash Up. В декабре 2024 года датский Carlsberg продал за $320 млн этот свой актив АО «ВГ Инвест», чьи бенефициары не раскрываются. По данным СПАРК, в 2024 году выручка ООО «Пивоваренная компания "Балтика"» увеличилась на 21,46%, до 137,8 млрд руб. Чистый убыток составил 6,7 млрд руб. против 28,13 млрд руб. в 2023 году.

Производители снеков давно активно продвигают потребление своей продукции вместе с пивом, в основном это касается чипсов, сухариков, сушеной рыбы, отмечает исполнительный директор ассоциации «Русбренд» (объединяет крупных производителей товаров повседневного спроса) Алексей Поповичев. Поскольку у компании уже хорошо развита дистрибуция и есть выход в федеральные сети, новую продукцию будет гораздо легче вывести на полку и сразу в серьезных объемах, полагает он.

Руководитель Института развития предпринимательства и экономики Артур Гафаров отмечает, что категория снеков сохраняет потенциал для инвесторов, поскольку пользуется стабильным спросом среди потребителей.

По его оценкам, на покупку такой продукции потребители направляют около 9–10% от всех расходов на товары повседневного спроса.

По данным исследовательской компании «Нильсен», в первом квартале 2025 года в российской рознице натуральные продажи чипсов снизились на 1,1%, сушеных морепродуктов — на 4,1%. Значительный рост продаж наблюдается у соленых закусок (в основном сухарики и попкорн) — на 13,7%. Реализация семечек увеличилась на 2,3%, соленых орехов — на 2,2%, соленого печенья — на 2%. В денежном выражении у всех категорий наблюдается положительная динамика — от 4% до 19% в зависимости от категории (см. инфографику).

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В 2000-х годах в рознице нередко появлялись снеки под пивными брендами, напоминает совладелец дистрибутора SVAM Group и пивоварни Gletcher Игорь Хавский. «Но раньше обычно производители предоставляли права на свои торговые марки сторонним компаниям, а не занимались выпуском снеков самостоятельно»,— уточняет эксперт. По его словам, эта тенденция прекратилась, когда крупные российские пивные бренды и производства перешли в собственность транснациональных компаний, которым такие методы продвижения были неинтересны.

Как ранее обращал внимание “Ъ”, крупный производитель алкоголя Novabev Group (производитель водок Beluga, «Русский лед» и «Архангельская») также рассматривает возможность выйти в категорию снеков и закусок (см. “Ъ” от 27 августа 2024 года). Господин Хавский не исключает, что при правильном позиционировании снековой продукции их дистрибуция может продвинуть и основные бренды «Балтики». По мнению Алексея Поповичева, запуск снеков вряд ли значительно сможет отразиться на реализации пива, так как этот сегмент достаточно конкурентный.

По подсчетам «Нильсен», по итогу 2024 года «Балтика» занимает 28,3% долей рынка, AB InBev Efes — 29,5%, «Объединенные пивоварни» — 10,9%, Московская пивоваренная компания — 4,2%.

Владимир Комаров