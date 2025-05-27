NYT: Рютте опасается срыва саммита НАТО из-за позиции Трампа по Украине

Генсек НАТО Марк Рютте хочет, чтобы предстоящий в июне саммит альянса «был коротким и содержательным», сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на европейских чиновников. По их словам, господин Рютте стремится не допустить открытых разногласий по вопросу Украины, в том числе из-за позиции Дональда Трампа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

Как уточняет газета, господин Трамп не согласен с европейскими странами по поводу будущего Украины. В свою очередь, украинские власти настаивают на вступлении страны в НАТО, против чего также выступает президент США. Роль Украины на саммите остается неопределенной, «не в последнюю очередь из-за пренебрежительного отношения господина Трампа к Владимиру Зеленскому», который, как ожидается, также будет присутствовать на встрече, пишет NYT.

Саммит НАТО состоится 24–25 июня в Гааге. Ожидается, что в нем примут участие около 45 глав стран и правительств. Пока не ясно, будет ли президент Украины приглашен на главный ужин по случаю открытия саммита, подчеркивает газета.

В мае госсекретарь США Марко Рубио заявил, что конфликт на Украине не имеет военного решения и должен завершиться путем переговоров.

Подробности — в материале «Ъ» «Дональда Трампа отворачивают от России».