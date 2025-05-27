В Уфе тарифы на речных паромах повысили до 13,3%

Администрация Уфы проиндексировала тарифы на проезд речными паромами. Соответствующее постановление подписал сити-менеджер Ратмир Мавлиев.

В зависимости от протяженности маршрута стоимость переправы увеличилась на 3–8 руб. Повышение тарифов составило от 8,6% до 13,3%.

Стоимость перевозки взрослых пассажиров по маршруту Зеленый Мыс — Сипайлово и в обратном направлении увеличилась на 8 руб., до 93 руб. При оплате транспортной картой тариф изменился с 80 до 88 руб. Для льготников и детей цена увеличена на 5 руб. (до 54 руб.), по транспортной карте — с 44 до 48 руб.

Проезд по маршруту Зеленый Мыс —Трамплин билет подорожает на 5 руб., до 53 руб., по транспортной карте — с 43 до 47 руб. Для льготников и детей переправа обойдется в 40 руб. руб. (+4 руб.), по карте — 33 руб. (+3 руб.). Такие же тарифы установлены для направлений Зеленый Мыс — Дудкино, Дудкино — Сипайлово и Трамплин — Сипайлово и обратно. Годом ранее стоимость проезда по этим маршрутам составляла 48 руб. при оплате наличными и банковской картой, 43 руб. — по транспортной карте. Для детей и льготников при оплате наличными и банковской картой установленный в 2024 году тариф составлял 36 руб., при оплате транспортной картой — 30 руб.

Проезд от Дудкино до Трамплина подорожает на 3 руб., до 38 руб., по транспортной карте сумма составит 34 руб. (+4 руб.). Тарифы для детей и льготников изменятся на 3 руб. и установлены на уровне 34 руб. при безналичной и наличной оплате, 31 руб. — по транспортной карте.

Наталья Балыкова