Гренландия ищет альтернативы США и ЕС для разработки месторождений

На фоне истекающего меморандума о взаимопонимании с США по разработке полезных ископаемых правительство Гренландии усиленно ищет новых инвесторов для разработки месторождений на острове, сообщила министр автономии по бизнесу и минеральным ресурсам Наая Натаниэльсен в интервью изданию Financial Times.

Госпожа Натаниэльсен отмечает, что ЕС в Гренландии считают оптимальным партнером. На вопрос о готовности сотрудничать с Китаем политик ответила: «Мы хотим сотрудничать с европейскими и американскими партнерами». Однако если таковые не появятся, «нужно искать что-то другое».

По словам министра, Китай представлен на острове несущественно — две добывающие компании на неактивных проектах. Чиновница намекнула, что это может быть связано с нежеланием китайских компаний провоцировать недовольство США.

По данным Financial Times, в Гренландии расположены труднодоступные месторождения полезных ископаемых, включая медь и золото.

Степан Мельчаков