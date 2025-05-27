В Самаре сменился главврач областной психбольницы

Михаил Шейфер покинул пост главного врача Самарской областной клинической психиатрической больницы. Он руководил учреждением с 2001 года. Об этом сообщается на сайте региональной психбольницы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Новым руководителем учреждения стал Сергей Царев. Главврача региональной психбольницы представил коллективу временно исполняющий обязанности заместителя министра здравоохранения Самарской области — руководитель департамента правового и кадрового обеспечения Денис Бутолин.

Сергей Царев работает в сфере здравоохранения 25 лет. Он имеет степень кандидата медицинских наук и является доцентом кафедры организации здравоохранения и общественного здоровья Самарского государственного медицинского университета (СамГМУ). В 1996 году он окончил СамГМУ, после чего прошел интернатуру по специальности «Лечебное дело».

В 1998 году Сергей Царев прошел профессиональную переподготовку по специальности «Психиатрия-наркология», а затем и по специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье» и «Психиатрия». В 2005 году он защитил кандидатскую диссертацию.

До назначения на пост главврача СОКПБ Сергей Царев шесть лет возглавлял Чапаевский наркологический диспансер. С 2013 года он заведовал организационно-методическим отделением и был врачом-психиатром-наркологом регионального наркодиспансера.

Георгий Портнов