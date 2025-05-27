Республика Татарстан вошла в пятерку регионов России, расположившись на пятом месте, по объему выданных льготных ипотечных кредитов в апреле. Об этом сообщает пресс-служба Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татарстан вошел в топ-5 регионов по объемам льготной ипотеки в апреле

Фото: Александр Музыченко, Коммерсантъ Татарстан вошел в топ-5 регионов по объемам льготной ипотеки в апреле

Фото: Александр Музыченко, Коммерсантъ

В апреле было выдано 1331 льготных ипотечных кредитов на общую сумму 7,19 млрд руб., что на 7% больше по количеству и на 4% больше по объему, чем месяцем ранее. Средний размер кредита составил 5,4 млн руб. при среднем сроке кредитования 319 месяцев.

Первые четыре строчки рейтинга заняли Москва, Московская область, Санкт-Петербург и Краснодарский край.

Чувашия заняла 36 место, где было выдано 366 льготных ипотечных кредитов на общую сумму 1,77 млрд руб. Это на 8% больше по количеству и на 4% больше по объему, чем месяцем ранее. Средний размер кредита составил 4,85 млн руб. при среднем сроке кредитования 312 месяцев.

Артём Дергунов