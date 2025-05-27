Заводам Стерлитамака предписали на сутки сократить производство из-за штиля
В Стерлитамаке с вечера 27 мая на сутки вводится второй режим неблагоприятных метеорологических условий (НМУ), из-за которых промышленные выбросы и автомобильные выхлопы будут накапливаться в жилых кварталах, а не рассеиваться в воздухе. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Фото: Елена Горбачева, Коммерсантъ
В таких условиях предприятиям предписывается изменить технологические процессы и незначительно снизить производительность.
Режим НМУ начнет действовать с 20:00.