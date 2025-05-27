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Заводам Стерлитамака предписали на сутки сократить производство из-за штиля

В Стерлитамаке с вечера 27 мая на сутки вводится второй режим неблагоприятных метеорологических условий (НМУ), из-за которых промышленные выбросы и автомобильные выхлопы будут накапливаться в жилых кварталах, а не рассеиваться в воздухе. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Фото: Елена Горбачева, Коммерсантъ

Фото: Елена Горбачева, Коммерсантъ

В таких условиях предприятиям предписывается изменить технологические процессы и незначительно снизить производительность.

Режим НМУ начнет действовать с 20:00.

Идэль Гумеров

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