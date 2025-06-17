Сегодня исполняется 85 лет научному руководителю Института океанологии имени П. П. Ширшова Российской академии наук академику РАН Роберту Нигматулину

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Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Роберт Нигматулин

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Его поздравляет президент Российской академии наук академик РАН Геннадий Красников:

— Уважаемый Роберт Искандрович! Примите поздравления с юбилейным днем рождения. Вас знают как яркого исследователя, человека неравнодушного, талантливого и увлеченного. Вашу принципиальность, активную гражданскую позицию, готовность отстаивать интересы ученых искренне ценят в отечественном научном сообществе, в Российской академии наук, с которой вот уже почти 40 лет неразрывно связана Ваша жизнь. В этот праздничный день от всей души желаю Вам доброго здоровья и успехов.

Рубрику ведет группа «Прямая речь»