Для освоения трансграничного острова на Амуре сформируют особый режим льгот

Зампред правительства и полпред президента РФ в Дальневосточном ФО Юрий Трутнев на проведенном в Хабаровске совещании поручил Минфину и Минвостокразвития проработать дополнительную систему преференций для совместного с Китаем освоения трансграничного острова Большой Уссурийский на реке Амур. Об этом говорится в пресс-релизе полпредства.

Из сообщения следует, что еще один преференциальный режим потребовался в связи с необходимостью добавить в поток инвестпредложений технологические проекты — в настоящий момент он имеет заметный рекреационный крен.

«Начата работа по строительству дороги, ведется подготовка к строительству погранперехода. Но мало поставить погранпереход, чтобы обеспечить всю гамму интересов России. Нам надо создавать технологии, привлекать для реализации этих проектов китайских партнеров. Такие совместные проекты как раз и говорят о реализации принципа "Один остров — две страны"»,— приводятся в сообщении слова господина Трутнева.

По словам главы Минвостокразвития Алексея Чекункова, «сейчас основные проекты, которые планируются к реализации на территории острова, связаны с туризмом».

Общая площадь Большого Уссурийского острова на Амуре составляет 254 кв. км. КНР с 2008 года принадлежит западная часть острова (около 75 кв. км), восточная (174 кв. км) входит в городскую черту Хабаровска.

Эрнест Филипповский, Хабаровск