Экс-кандидат в президенты Румынии Джорджеску заявил об уходе из политики

Ультраправый экс-кандидат в президенты Румынии Кэлин Джорджеску заявил, что уходит из политики после окончания президентских выборов. Он победил в первом туре президентских выборов, которые позже аннулировали и провели повторно.

«Выборы президента Румынии закончились. В связи с этим я принял решение прекратить свое активное участие в политическом процессе. <...> Сейчас я сосредоточен на своей семье»,— сказал он в видео, опубликованном в Facebook (принадлежит Meta, признана в РФ экстремистской и запрещена).

В декабре Конституционный суд Румынии аннулировал итоги выборов, на которых победил господин Джорджеску. Его обвинили в связях с Россией и «получении поддержки» через 800 российских аккаунтов в TikTok. 9 марта ЦИК Румынии принял решение не допускать политика до выборов в мае. В тот же день на улице перед штаб-квартирой центризбиркома начались протесты.

Первый тур был организован повторно, по его результатам победил ультраправый лидер “Альянса за объединение румын” Джордже Симион, который поддерживал господина Джорджеску и обещал сделать его премьер-министром в случае своей победы. Во втором туре победил проевропейский мэр Бухареста Никушор Дан.

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