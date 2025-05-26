Партнеры ОПЕК+ не обсуждали план увеличения добычи нефти на 411 тыс. б/с в июле

Восемь стран ОПЕК+ пока не обсуждали вариант ускоренного наращивания добычи нефти с июля. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак. Партнеры добровольно сокращают добычу нефти с 2023 года на 2,2 млн баррелей в сутки.

«Нет, мы еще ничего не обсуждали. Я ничего не знаю об этом (планах нарастить добычу нефти в ускоренном режиме.— "Ъ")»,— сказал господин Новак журналистам (цитата по «Интерфакс»).

Вопрос об уровне добычи партнеры обсудят 31 мая в онлайн-формате. 28 мая состоится полномасштабная встреча всех министров ОПЕК+. При этом Александр Новак считает, что на виртуальном саммите не будут обсуждаться квоты для всех участников.

До этого в мае и июне страны ОПЕК+ договорились о наращивании добычи нефти на 411 тыс. баррелей в сутки. Россия в июне сможет нарастить добычу нефти до 9,161 млн баррелей в сутки.

Подробнее — в материале «Ъ FM» «Рынок заправляют нефтью».

Екатерина Отрашкевич