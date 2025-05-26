Экс-замминистра здравоохранения Башкирии будут судить за халатность

Главное следственное управление СКР завершило расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя министра здравоохранения Башкириии Ирины Кононовой, обвиняемой в халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ) и неисполнении решения суда (ч. 2 ст. 315 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия, Ирина Кононова не обеспечила неизлечимо больного ребенка и двух инвалидов необходимой медицинской продукцией, несмотря на решения врачебных комиссий и судов. Все необходимые средства у минздрава республики были, отмечают в СКР.

Уголовное дело было возбуждено управлением СКР по Башкирии, но затем передано в Москву.

Как ранее сообщал «Ъ-Уфа», уголовное дело в отношении госпожи Кононовой было возбуждено в 2023 году из-за неисполнения решения Сибайского городского суда об обеспечении лекарствами и медизделиями трехлетнего ребенка-инвалида.

«Меня не опрашивали, приказы о деятельности минздрава Башкирии, в том числе о распределении полномочий, не изучены дознавателем. Проверка сообщения о преступлении привела к принятию незаконного и необоснованного решения о возбуждении уголовного дела. Хочу также отметить, что любое обсуждение и дача оценки по сути уголовного дела нарушает тайну следствия и может расцениваться, как вмешательство в отправление правосудия»,— заявляла тогда замминистра.

Ирина Кононова не признала вину. Дело направлено в суд.

Олег Вахитов