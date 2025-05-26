В Ленобласти возобновили производство комплектующих для «Автозавода АГР»

Компания «Йура корпорейшн рус» (российский филиал южнокорейской Yura Corp.) возобновила производство комплектующих для машин в Иваново (Ленинградская область). В данный момент предприятие поставляет детали для «Автозавода АГР» в Петербурге (бывшая площадка Hyundai), сообщил в интервью ТАСС заместитель председателя правительства Ленобласти по экономике Дмитрий Ялов.

«"Йура" сейчас работает в интересах AGR Automotive Group [автомобильный завод АГР]. 182 человека работают в режиме полной рабочей недели. По крайней мере, завод жив и работает»,— сказал господин Ялов.

«Йура корпорейшн рус» — филиал южнокорейской корпорации, который поставлял детали для автомобильного завода Hyundai в Петербурге. С 2008 года на предприятии в Ивангороде выпускалась электропроводка для машин. В марте 2022-го работа производства была приостановлена.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что на «Автозаводе АГР» в Петербурге выпустили рекордное количество машин за квартал.

Дарья Астанина