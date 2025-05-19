Ветеранская доля

Участники специальной военной операции (СВО) могут получить каждый десятый мандат на сентябрьских выборах в региональные и муниципальные парламенты. На такой результат, в частности, ориентируются в «Единой России». По мнению эксперта, 10% — это взвешенная доля представительства ветеранов во власти, которую можно экстраполировать и на предстоящую в 2026 году думскую кампанию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

О том, что желаемая «квота» для прохождения участников СВО в региональные и муниципальные парламенты составляет 10%, “Ъ” рассказал руководитель центрального исполкома «Единой России» (ЕР) Александр Сидякин. Правда, это условная планка, которая не закреплена в нормативных документах партии, оговорился единоросс: «Но мы для себя так решили и неформально призываем к этому регионы. Все понимают, что это наш долг перед этими людьми».

По данным ЕР, на предварительное внутрипартийное голосование (праймериз), которое пройдет с 19 по 25 мая, подали заявки 21,4 тыс. человек, включая 940 участников СВО. Основная часть ветеранов метит в муниципальные депутаты, а на выборы в заксобрания десяти субъектов (Воронежская, Калужская, Костромская, Курганская, Магаданская, Новосибирская, Рязанская и Челябинская области, Республика Коми и Ямало-Ненецкий округ) стремятся попасть 54 человека с боевым опытом, ранее подсчитал “Ъ” (списки праймериз в Белгородской области не раскрываются по соображениям безопасности). В этих парламентах заседает 412 депутатов, таким образом, участники СВО претендуют на 13% мандатов. Напомним, по итогам предварительного голосования они автоматически получат +25% к результату.

Несколько собеседников в регионах, где осенью пройдут выборы, подтвердили “Ъ”, что «квота» на прохождение ветеранов в парламенты существует, но назвали ее «гибкой». Например, в Госсовет Коми, где заседает 30 человек, планируется выдвинуть не менее двух кандидатов с боевым опытом (7%), а в горсовет Сыктывкара, который также состоит из 30 депутатов,— не менее трех (10%), говорит один из источников “Ъ”. По словам другого, на «проходные» места в списках в Воронежскую гордуму могут попасть не менее двух участников СВО (то есть 6% от 36 мандатов), а в областную — не менее пяти (9% от 56).

Источник “Ъ” в администрации президента (АП) говорит, что Кремль не давал установок на ветеранское представительство «в процентах», поскольку в каждом регионе списки кандидатов формируются с учетом множества факторов. Например, где-то действующие депутаты, которые рассчитывают переизбраться, уже имеют статус участников СВО. По словам источников “Ъ” в регионах, найти подходящих кандидатов из числа бойцов бывает не так просто: кому-то мешают прошлые судимости, а кто-то просто не видит себя в политике. «Действующим военным в случае избрания придется увольняться, а этого большинство из них не хочет»,— говорит один из собеседников “Ъ”.

Стоит отметить, что выдвигать участников СВО в депутаты будет не только ЕР. Первый заместитель председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин рассказал “Ъ”, что Компартия также готовит кандидатов с боевым опытом. Но в отличие от единороссов коммунисты делают это «естественным путем», подчеркнул господин Афонин: «У нас есть целые первичные отделения, которые находятся на фронте». Напомним, в прошлом году от ЕР в депутаты избралось 320 участников СВО, а от КПРФ — 11.

Источники “Ъ” в АП и ЕР отмечают, что говорить о ветеранской «квоте» в следующей Госдуме пока рано, поскольку многое будет зависеть от того, в какой стадии сама спецоперация будет в 2026 году. Тем не менее часть собеседников допускают, что доля может оказаться аналогичной — каждый десятый мандат.

Год назад президент Владимир Путин оценивал численность группировки в зоне проведения СВО в 700 тыс. человек. Исходя из этого, общее количество россиян, которые имели отношение к спецоперации за три года, может превышать 1 млн человек, рассуждает политолог Константин Калачев. «При этом участие в СВО может быть разным: командированный на линию фронта чиновник — тоже участник СВО. Если трактовать расширительно, то 10% — это не мало и не много, это вполне взвешенная цифра»,— считает эксперт. По его словам, такую планку можно экстраполировать и на выборы в Госдуму в 2026 году: «Не удивлюсь, если она окажется даже выше».

Андрей Прах; Сергей Толмачев, Воронеж; Андрей Иванов, Сыктывкар