РФПИ выделит 2,5 млрд рублей на строительство «Ахмат Тауэр» в Грозном

Российский фонд прямых инвестиций подписал соглашение с представителями руководства Чеченской республики о финансировании проекта небоскреба «Ахмат Тауэр» в Грозном. РФПИ направит 2,5 млрд руб. на первые два этапа строительства. Об этом сообщает представитель РФПИ Андрей Колокольников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Горпроект Фото: Горпроект

«Первый — это актуализация проектной документации. Второй — начало монтажа фундаментной плиты, что является довольно сложным инженерным сооружением»,— сказал господин Колокольников ТАСС.

«Для нас это очередная точка роста»,— отметил вице-премьер правительства Чечни Рустам Шаптукаев, участвовавший в подписании документа. По его словам, земляные и некоторые фундаментные работы уже выполнены. Сейчас формируется финансовая модель проекта.

Реализация проекта небоскреба «Ахмат Тауэр» на правом берегу Сунжи началась в 2015 году. Ожидается, что в здании высотой почти 400 м и площадью 18 га разместятся гостиница, рестораны, музеи, офисы компаний и смотровая площадка.