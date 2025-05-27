Сын за отца пополучает

Группа сенаторов внесла в Госдуму законопроект, согласно которому дети, зачатые после смерти отца, смогут получать страховую пенсию. Ранее им отказывали в выплатах по потере кормильца, так как они фактически никогда не находились на иждивении отца. После принятия поправок такие дети смогут получать выплаты до достижения совершеннолетия, а если они учатся в вузах или ссузах — до завершения обучения, но не дольше 23 лет. Нововведение приведет к ежегодным расходам федерального бюджета в размере 90–100 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Елена Горбачева, Коммерсантъ Фото: Елена Горбачева, Коммерсантъ

В понедельник, 26 мая, сенаторы Владимир Якушев, Инна Святенко, Елена Перминова и Андрей Кутепов внесли в Госдуму законопроект о назначении пенсии по потере кормильца детям, зачатым после смерти отца.

Поправки к закону «О страховых пенсиях» подготовлены в связи с решением КС по делу жительницы Санкт-Петербурга Марии Щаниковой. Как ранее сообщал “Ъ” (см. номер от 12 февраля), россиянка прошла процедуру ЭКО, использовав для зачатия замороженный биоматериал умершего супруга. Родив двойню, госпожа Щаникова установила отцовство и обратилась в Социальный фонд для оформления детям пенсии по потере кормильца, но получила отказ. Тогда мать попыталась обжаловать решение в судебном порядке, но суды встали на сторону Соцфонда, отметив, что закон предусматривает право на выплаты по потере кормильца лишь для тех членов семьи, которые «фактически» состояли на его иждивении. Тогда Мария Щаникова обратилась в КС. Суд пришел к выводу, что в текущему законодательстве не урегулированы юридические последствия «постмортальной репродукции», предполагающей рождение детей, зачатых после смерти отца с помощью его генетического материала. Рожденный таким образом ребенок должен быть социально обеспечен, указал КС.

Исполняя решение Конституционного суда, сенаторы внесли законопроект, вводящий в ФЗ «О страховых пенсиях» новый вид социальных выплат — пенсию детям, рожденным по истечении трехсот дней со дня смерти лица, отцовство которого установлено в судебном порядке.

Получать ее дети смогут до 18 лет, а если они очно обучаются в вузах или ссузах, то до окончания обучения (но не позже достижения 23 лет).

Отметим, что в первом варианте законопроекта, который был представлен еще до внесения в Госдуму (см. “Ъ” от 21 февраля), предлагалось назначать такие пенсии, только если отец ребенка состоял в браке с матерью. Однако не во всех случаях родители зачатых после смерти биологического отца детей были супругами, и в итоге авторы поправок решили исключить ограничение из текста. Ранее “Ъ” рассказал историю жительницы Москвы, которой удалось добиться назначения выплат по потере кормильца ребенку, зачатому после смерти его биологического отца, не состоявшего с ней в браке.

Согласно данным, приведенным в пояснительной записке, реализация поправок потребует выделения дополнительных средств из федерального бюджета, в том числе в 2025 году — 92,4 млн. руб. (с учетом того, что с 1 апреля пенсия по потере кормильца выросла с 7,68 тыс. до 8,82 тыс. руб.), в 2026 году — 109,8 млн руб., в 2027 году — 114,3 млн руб. Правительство РФ с учетом представленного финансового-экономического обоснования законопроект поддержало. В течение трех месяцев после принятия поправок должен быть подготовлен новый приказ Минтруда, в котором обозначат перечень документов, необходимых для получения нового вида пенсии.

Эмилия Габдуллина