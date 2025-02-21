Законнорожденное пособие

Зачатые после смерти отца дети получат право на пенсию по потере кормильца — такой законопроект подготовил и направил для получения отзыва в правительство сенатор Андрей Кутепов. Ранее Социальный фонд и суды отказывали в выплатах, поскольку дети фактически не находились на иждивении отца. Но Конституционный суд признал, что такое положение дел не соответствует Основному закону. Предложенная сенатором инициатива предполагает, что назначение пенсии ребенку возможно, если отец при жизни состоял в браке с матерью. Андрей Кутепов пояснил “Ъ”, что это ограничение связано с предписанием КС, и заверил, что парламентарии готовы обсудить распространение права на детей, чьи родители супругами не являлись.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Представитель в Совете федерации от Санкт-Петербурга Андрей Кутепов

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Представитель в Совете федерации от Санкт-Петербурга Андрей Кутепов

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов (представляет в СФ законодательное собрание Петербурга) разработал законопроект о назначении пенсии по потере кормильца детям, зачатым после смерти отца (текст документа есть в распоряжении “Ъ”). Поправки к закону «О страховых пенсиях» подготовлены в связи с решением КС по делу жительницы Санкт-Петербурга Марии Щаниковой. Как ранее сообщал “Ъ” (см. номер от 12 февраля), женщина прошла процедуру ЭКО, использовав для зачатия замороженный биоматериал умершего супруга, родила двойню и обжаловала отказ Социального фонда в оформлении выплат по факту потери кормильца. Но суды отмечали, что закон предусматривает право на пенсию по потере кормильца лишь для тех членов семьи, которые фактически состояли на его иждивении. Тогда Мария Щаникова обратилась в КС. На ее сторону встали сенатор Андрей Клишас, представители Генпрокуратуры и Минюста, которые указали, что закон гарантирует пенсию по потере кормильца детям, рожденным в течение 300 дней с момента смерти родителя, хотя те фактически не находились на его иждивении. В итоге КС признал спорную норму не соответствующей Конституции, обязав законодателя исправить ее.

Предложенные сенатором Кутеповым поправки предусматривают, что право на выплаты по потере кормильца распространится на детей, зачатых с помощью вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ) после смерти «застрахованного в системе обязательного пенсионного страхования кормильца». Выплаты предполагается назначать, если отцовство установлено, а отец ребенка при жизни состоял в браке с матерью и выражал намерение «иметь детей с использованием ВРТ». Если все требования соблюдены, получать пенсию дети смогут до 18 лет, а если они очно обучаются в вузах или ссузах — до окончания обучения, но не позже достижения 23 лет. Законопроект находится на рассмотрении в правительстве.

Ранее “Ъ” рассказал историю жительницы Москвы, которой удалось добиться назначения выплат по потере кормильца ребенку, зачатому после смерти его биологического отца, не состоявшего с ней в браке (см. “Ъ” от 24 декабря 2024 года). После смерти мужчины женщина использовала замороженный материал и родила ребенка. Установив в суде отцовство, она обратилась в Социальный фонд для назначения пенсии и получила отказ, но Химкинский городской суд Московской области встал на сторону матери.

Андрей Кутепов объяснил “Ъ”, что предложенная им инициатива ограничивает право только детьми, родители которых состояли в браке, согласно предписанию КС: «Там указаны только супруги. Если проект получит положительное заключение правительства, то в отношении родителей, не состоящих в браке, можно будет провести дополнительное обсуждение».

Советник Федеральной палаты адвокатов РФ Сергей Макаров оценил инициативу сенатора «исключительно высоко», но добавил, что «необходимо безотлагательно готовить и принимать соответствующие изменения в нормы семейного, а также наследственного права, с тем чтобы защита прав детей, рожденных с помощью ВРТ после истечения 300 дней со дня смерти их отца, была комплексной и полномасштабной».

Эмилия Габдуллина