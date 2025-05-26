Песков: Россия готовит текст проекта меморандума о мире на Украине
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия готовит текст проекта меморандума по достижению мира на Украине. Позднее он должен быть передан Киеву.
Дмитрий Песков
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
«Мы готовим текст меморандума, проект меморандума, который будет передан украинской стороне. В свою очередь, мы получим также проект от украинцев»,— сказал представитель Кремля журналистам.
16 мая в Стамбуле состоялись первые за три года прямые переговоры России и Украины. По их итогам стороны договорились подготовить свои условия прекращения огня. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров говорил, что проект меморандума передадут украинской стороне после проведения обмена. Он завершился 25 мая.