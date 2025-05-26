Песков: Россия готовит текст проекта меморандума о мире на Украине

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия готовит текст проекта меморандума по достижению мира на Украине. Позднее он должен быть передан Киеву.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Мы готовим текст меморандума, проект меморандума, который будет передан украинской стороне. В свою очередь, мы получим также проект от украинцев»,— сказал представитель Кремля журналистам.

16 мая в Стамбуле состоялись первые за три года прямые переговоры России и Украины. По их итогам стороны договорились подготовить свои условия прекращения огня. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров говорил, что проект меморандума передадут украинской стороне после проведения обмена. Он завершился 25 мая.

Лусине Баласян