Упаковка не сдается

Восемь отраслевых союзов производителей продуктов питания обратились к вице-премьеру Дмитрию Патрушеву с просьбой отказаться от нового повышения ставок экосбора. Их рост может повлечь за собой подорожание упаковки и подстегнуть продуктовую инфляцию. Сейчас экосбор составляет до 5% от себестоимости продуктов. Нивелировать дополнительные расходы производителей может возврат вторичного сырья в оборот.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ

Вице-премьер Дмитрий Патрушев поручил Минприроды, Росприроднадзору и ППК «Российский экологический оператор» (РЭО) до 5 июня рассмотреть совместное обращение восьми отраслевых ассоциаций производителей продуктов питания, добивающихся сохранения базовых ставок экологического сбора и повышающих его коэффициентов на установленном уровне, следует из его письма (есть у “Ъ”). В Минприроды “Ъ” пояснили, что обращение находится в работе и детально рассматривается, но говорить о решении пока преждевременно. В Росприроднадзоре уточили, что выступают соисполнителем поручения. РЭО прорабатывает ответ совместно с Минприроды, говорить о его деталях можно будет после выработки единой позиции, рассказали в компании. “Ъ” направил запрос в аппарат Дмитрия Патрушева.

Обращение к господину Патрушеву 24 апреля направили Союз производителей соков, воды и напитков («Союзнапитки»), Масложировой союз, Ассоциация производителей пива, солода и напитков (АПП), Ассоциация производителей кормов для домашних животных, Ассоциация предприятий кондитерской промышленности, Национальная мясная ассоциация, Союз российских пивоваров и Союз производителей алкогольной продукции. Они выражают опасения относительно заявлений представителей Минприроды, Росприроднадзора и РЭО о том, что установленные базовые ставки экосбора необоснованны и должны быть увеличены.

Экосбор выплачивают производители упаковки и некоторых товаров, подлежащих переработке. Базовые ставки варьируются в зависимости от вида продукции (см. справку). Показатели не пересматривались с 2016 года, но летом прошлого года было принято решение об их постепенном увеличении. В 2025 году ставки выросли на 15%, на 2026 год запланировано увеличение на 8%, на 2027 год — на 4%. Но даже с учетом повышения эти сборы не покрывают затрат на переработку отходов, говорит собеседник “Ъ”, знакомый с ситуацией. Повышение ответственности производителей за утилизацию отходов он называет общемировой практикой.

Первый заместитель гендиректора Лиги переработчиков макулатуры Денис Кондратьев считает, что прошлогоднее повышение ставок фактически на уровень инфляции не дало эффекта для «мусорной реформы». Эксперт напоминает об исчерпании ресурса полигонов и необходимости возвращения сырья во вторичный оборот. Существующие ставки экосбора, по его мнению, остаются «нерабочими».

Итоговый экологический платеж для бизнеса — это произведение базовой ставки, повышающего коэффициента и нормы утилизации, поясняет источник “Ъ” на FMCG-рынке. Размеры других составляющих также растут. Если в 2025 году производители должны утилизировать 55% массы производимой упаковки, то в 2026-м — 75%, а в 2027-м — 100%. Согласно подсчетам отраслевых союзов, размер экосбора за прозрачный пластик в период с 2024 по 2027 год вырастет более чем в шесть раз, до 9,9 тыс. руб. за тонну. Для гибких пленок (флоупак) показатель увеличится более чем в 10 раз, до 24,8 тыс. руб., за тонну асептического картона — в 12 раз, до 9,2 тыс. руб.

Альтернативой экосбору выступают самостоятельная утилизация или прямые контракты с компаниями, перерабатывающими отходы. Но их всего около 100, они не могут обеспечить потребности всего рынка, настаивает источник “Ъ”. Он объясняет, что производители продуктов не выступают прямыми плательщиками экосбора, но любое повышение ставок перекладывается в стоимость упаковки. В начале 2025 года профильные компании уже сообщили о повышении цен на 5–12%, следует из письма Дмитрию Патрушеву. Дополнительное увеличение экосбора, по их мнению, может способствовать росту продуктовой инфляции.

Гендиректор «Союзнапитки» Алла Андреева отмечает, что любое повышение ставок влияет на упаковку, а затем перекладывается в стоимость готовой продукции. Исполнительный директор АПП Вячеслав Мамонтов говорит, что в 2025 году за счет экосбора стоимость единицы упаковки выросла на 50 коп., в 2027 году увеличение возрастет до 1 руб. Это происходит параллельно с ростом акцизов, стоимости сырья, продолжает эксперт. Упаковка может занимать существенную долю в цене продукции. Источник “Ъ” на FMCG-рынке приводит в пример бутылку воды, в которой себестоимость содержимого сейчас составляет 20–30 руб., а тары — около 8 руб.

Партнер по развитию бизнеса консалтинговой компании Neo Альбина Корягина говорит, что в себестоимости мясных полуфабрикатов, молочной продукции и соков доля экосбора составляет 1–3%, в хлебобулочных и кондитерских изделиях — до 5%. Растущие издержки производители могут частично перекладывать на потребителей. Это чаще прослеживается в низкомаржинальных сегментах, где производители работают с рентабельностью 3–8%, говорит эксперт. Хотя господин Кондратьев убежден, что экономический эффект от возврата переработанного сырья в оборот в итоге будет нивелировать рост расходов производителей.

Александра Мерцалова, Ольга Мордюшенко, Анна Королева