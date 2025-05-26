В Ясиноватой открыли памятник командиру батальона «Спарта» Владимиру Жоге

В городе Ясиноватая Донецкой народной республики открыли памятник командиру разведывательного батальона «Спарта» Владимиру Жоге (позывной Воха). Об этом сообщил его отец, полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Телеграм-канал полномочного представителя Президента России в Уральском федеральном округе Артема Жоги Фото: Телеграм-канал полномочного представителя Президента России в Уральском федеральном округе Артема Жоги

Господин Жога рассказал, что памятник изготовил проект «Аллея российской славы», а помощь в его установке оказал город Златоуст Челябинской области. С инициативой создать монумент выступил участник боевых действий в Афганистане и Чечне Сергей Зяблов, добавил полпред.

«Это живая память о моем сыне, который отдал свою жизнь, защищая мирных жителей. Для меня очень важно, что память о нем живет. Особенно здесь, на Донецкой земле, которую он так любил»,— написал господин Жога в Telegram-канале.

Владимир Жога родился в Донецке 26 мая 1993 года. В боевых действиях начал участвовать в 2014 году под позывным Воха. После гибели основателя батальона «Спарта» Арсена Павлова (Моторола) в октябре 2016 года стал командиром в возрасте 23 лет. Владимир Жога погиб 5 марта 2022 года в боях за Волноваху. Глава ДНР Денис Пушилин говорил, что командир получил смертельное ранение, прикрывая эвакуацию мирных жителей из населенного пункта. Ему было 28 лет. На следующий день после смерти Вохи президент Владимир Путин присвоил ему звание Героя России. Звезду президент вручил в Кремле отцу военнослужащего.

В октябре 2022 года в Волновахе открыли памятник командиру. Он расположен на площади, названной его именем.

Полина Мотызлевская