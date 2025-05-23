Комиссия Госсовета по экологии обсудила создание экостандартов для бизнеса

Комиссия Госсовета РФ по итогам заседания 22 мая выдвинула ряд предложений о совершенствовании законодательства в сфере экологии и экологического контроля. Заседание прошло под председательством губернатора Нижегородской области Глеба Никитина в Санкт-Петербурге, основной темой стала экологическая ответственность, сообщили в нижегородском правительстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Нижегородской области Фото: Правительство Нижегородской области

Среди сформулированных предложений — уточнение требований к экологическому аудиту, исключение двояких формулировок из правовых норм по возмещению экологического вреда. В конечном итоге рассчитывают создать единые государственные экологические стандарты ведения бизнеса в России. Также участники высказывали предложения по созданию экологической полиции.

Глеб Никитин назвал ответственность за вред, причиненный экологии от хозяйственной деятельности, актуальной темой для всех регионов страны. «Этот вопрос предлагаем рассматривать с двух сторон: как эколого-правовую ответственность и как ответственное отношение к окружающей среде»,— сказал председатель комиссии. Он считает, что баланс решений о возмещении вреда природной среде должен значительно склоняться в сторону добровольных и досудебных действий, и приоритетом является предупреждение экологических нарушений.

Председатель комитета Госдумы по экологии Дмитрий Кобылкин рассказал, что в ходе мониторинга выявили системные вопросы в подходе к ликвидации накопленного эковреда. В планах депутатов — проверка рекультивации земель, нарушенных в процессе добычи рассыпного золота.

Галина Шамберина