Патрушев заявил о нарастающих угрозах со стороны НАТО на Балтике

НАТО усиливает военно-морское присутствие на Балтике и работает над укреплением разведывательного потенциала. Об этом заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев на совещании по развитию и обеспечению безопасности инфраструктуры порта Усть-Луга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Николай Патрушев

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Николай Патрушев

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По словам господина Патрушева, активность НАТО в регионе указывает на стремительно нарастающие угрозы со стороны альянса. «Важно при необходимости обеспечить переориентацию грузопотоков в другие порты России,— отметил он,— иметь альтернативные маршруты» (цитата по ТАСС).

В качестве альтернативы Николай Патрушев предложил использовать Беломорско-Балтийский канал. Его необходимо модернизировать, отметил помощник президента.

В апреле в интервью «Ъ» господин Патрушев говорил, что угрозы на море для России увеличиваются. Выдвигаемые странами ЕС и Великобританией санкционные планы, по его словам, «начинают напоминать морскую блокаду». Сегодня господин Патрушев сообщил, что возможные меры реагирования недавно рассматривались на заседании президиума Морской коллегии и "подготовленные предложения поддержаны президентом" Владимиром Путиным.

Подробнее — в интервью Николая Патрушева «Ъ».