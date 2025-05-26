В Самарской области у поставщика для нарколаборатории нашли 11 кг мефедрона

В Самарской области арестован предполагаемый член ОПГ, поставлявшей прекурсоры и химические реагенты для изготовления наркотиков в лабораториях. В дальнейшем запрещенные вещества планировалось продавать в особо крупных размерах в регионах РФ. Преступление раскрыли сотрудники регионального УФСБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Подозреваемого, гражданина РФ 1983 года рождения, задержали в феврале 2025 года с поличным в момент производства наркотика.

Во время обыска в его квартире обнаружили и изъяли мефедрон массой более 11 кг. Также силовики нашли лабораторное оборудование, химические реактивы и прекурсоры. В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст.228.1 УК РФ.

Георгий Портнов