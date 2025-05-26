Ростовской области грозит второй режим ЧС из-за засухи

Власти Ростовской области могут объявить режим чрезвычайной ситуации из-за засухи второй год подряд. Об этом сообщил региональный минсельхозпрод.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«После получения полной информации по нанесенному ущербу и оценки ситуации, возможно инициирование введение режима ЧС по засухе. Это позволит нашим сельхозтоваропроизводителям получить выплаты по застрахованным посевам», — заявила первый замминистра сельского хозяйства и продовольствия Ольга Горбанева.

В настоящее время в регионе уже действует режим ЧС из-за весенних заморозков. Минусовые температуры уничтожили посевы на площади почти 9 тыс. га и повредили еще 235 тыс. га. Согласно долгосрочным прогнозам метеорологов, ситуация может ухудшиться. Летом ожидается втрое меньше осадков, чем обычно — около 40 мм.

«Данная цифра ниже показателей 2024 года, когда в Ростовской области была засуха»,— отмечают специалисты Ростгидромета.

Погодные аномалии серьезно испытывают аграриев региона. Дефицит влаги в почве усугубляется с каждым днем, вызывая массовое угнетение сельхозкультур. Если власти введут режим ЧС по засухе, Ростовская область станет территорией с двойным стихийным бедствием за один сельскохозяйственный сезон.

Валентина Любашенко