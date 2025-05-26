В Домбае построят первый пятизвездочный отель стоимостью 9,3 млрд рублей

Строительная компания «Семья» и правительство Карачаево-Черкесской Республики заключили соглашение о реализации инвестиционного проекта по строительству курортного отеля «Аманауз» в поселке Домбай. Об этом «Ъ-Кавказ» на площадке Кавказского инвестиционного форума (КИФ-2025) рассказал директор департамента гостиничного девелопмента СК «Семья» Александр Маликов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СК «Семья» Фото: СК «Семья»

«Мы подписываем два соглашения. Первое — о реализации инвестиционного проекта между Правительством КЧР и ООО "Специализированный застройщик Домбай-Курорт". Круглогодичный горный и бальнеологический комплекс "Аманауз" будет рассчитан на 454 номера, это больше, чем совокупный номерной фонд Домбая. Общая площадь здания — более 47,5 тыс. кв. м. Инвестиции в проект составят более 9,3 млрд руб.»,— прокомментировал господин Маликов.

По его словам, открытие комплекса запланировано на 31 марта 2029 года. «Однако в планах выполнить операционный запуск в четвертом квартале 2028 года, чтобы успеть порадовать гостей в начале горнолыжного сезона»,— добавил спикер.

По прогнозам, налоговые поступления в бюджет за пять лет составят не менее 1,7 млрд руб. «Аманауз» станет первым пятизвездочным инвест-отелем в Карачаево-Черкесии, соответствующим международным стандартам гостиничного бизнеса. Реализация проекта поможет укрепить инвестиционный климат региона и создать свыше 450 новых рабочих мест.

Второе подписанное соглашение касается партнерства между ООО «Специализированный застройщик Домбай-Курорт» и АО «Банк ДОМ.РФ» в сфере жилищного строительства с использованием счетов эскроу.

В Минеральных Водах 25 мая открылся второй Кавказский инвестиционный форум (КИФ). Программа трехдневного мероприятия включает деловые переговоры, дискуссионные площадки и церемонии подписания инвестиционных соглашений.

Тат Гаспарян