Силовики из стран АСЕАН, БРИКС, ШОС и СНГ проведут неформальные встречи в Москве

27–29 мая на полях 13-й международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, в Москве в пятый раз соберутся главы делегаций государств—членов АСЕАН, встреча пройдет в неформальной обстановке. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе аппарата Совета безопасности РФ. Мероприятие пройдет на площадке Национального центра «Россия» под председательством секретаря Совбеза Сергея Шойгу.

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«Страны региона не желают становиться ареной противостояния великих держав и заинтересованы принимать самое деятельное участие в построении системы равной и неделимой безопасности. Государства Юго-Восточной Азии рассчитывают на дальнейшее углубление взаимодействия с Россией по широкому спектру вопросов безопасности»,— отметили в пресс-службе аппарата Совбеза.

В повестке дня 13-й встречи также запланированы неформальные встречи делегаций стран БРИКС, ШОС и СНГ.

«Современные вызовы и угрозы безопасности носят глобальный, трансграничный характер. Справиться с ними в одиночку или на двусторонней основе не представляется возможным ни для одного современного государства. В последние годы всё больший авторитет приобретают организации и объединения с участием государств Глобального Юга и Востока»,— говорится в сообщении ведомства.

Впервые в мероприятии примут участие представители новых кабульских властей. У Сергея Шойгу на полях форума также запланированы дополнительные встречи, в том числе с куратором китайских спецслужб.

Елена Черненко